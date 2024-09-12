Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var /12 Eylül 2024 23:47

İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir bina çöktü. Yoldan geçen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

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İstanbul Fatih Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi'nde üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina saat 23.00 sıralarında çöktü. Olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralanırken, çöken metruk binanın yanındaki binada da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan vatandaşa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “12 Eylül Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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