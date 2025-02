İstanbul'da 3 kişiye işkence ettiler: Suç örgütü üyelerinin ifadeleri kan dondurdu

‘BENİM YAĞMA GİBİ BİR AMACIM YOKTU’





‘ÇEKDAR ÖRGÜTÜ İLE BİR ALAKAM YOKTUR’





‘CİHAN VE MEHTAP KAYITLARI İZLETİP BİZİ AİLEMİZLE TEHDİT ETTİ’

Şüpheli Oğuzhan Y. “Mehtap bizi aradığında kendi dükkanımızdaydık. Bizi arayıp, 'Benimle gelir misiniz?' diye sordu. Biz Cengizhan, Ümit, Talha, Alican, beraber spa merkezine gittik. O sırada Serhat, Cihan, Ömer ve kuzeni Yusuf oradaydı. Ahmet A. olay yerinde yoktu. Hikmet'i mahalleden tanıyorum, o da yoktu. Mehtap bize konum attı. Biz Alican’ın aracı ile gittik. Yukarı çıkanlar arasında ben Talha ve Ümit vardı. Cengiz içeri girmedi, geri döndü. Biz yukarıda şahıslara müdahale etmeye çalıştık. Ancak Ömer'de silah vardı. Bu nedenle müdahale edemedik. Muhsin, ben ve Ümit ayrıldık. Yiğit'i de yanımızda götürdük. Daha sonra kalan şahıslar başka bir kadın ve mağdurlara işkence yapmışlar. Bunu ertesi gün kasap dükkanıma gelen Cihan ve Mehtap'tan öğrendik. Bize kayıtları izletip, ailemizle tehdit ettiler. Mehtap olaydan bir hafta sonra Serhat'la ilgili bana mesaj yazdı. 'Serhat’ı durdurman lazım' dedi. Ben içeriğini hem bilmediğim, hem de münasebetin ilerlemesini istemediğim için karışmadım" dedi.





Şüpheli Talha Muhsin Ç., "Kasap dükkanında Oğuzhan Y., Ümit A., Cengizhan Y., Alican B., Ahmet A.’ya benzetilen bir çocuk, Ömer Ö., Serhat Ö. ile oturuyorduk. Mehtap isimli şahıs eşiyle boşanma konusu ile ilgili görüşeceğini söyleyerek yanında olmamızı istedi. Biz de fiziksel bir olay olmasın diye yanında olmak için gittik. Cihan isimli kişi bize kapıyı açtı. İçeri girer girmez Serhat Ö. içerideki kişiye saldırmaya başladı. Serhat’ın saldırması üzerine Ömer içerideki Yiğit’e benim kaskımla saldırdı. Daha sonra silahlarını çıkarmaya başladılar. Serhat Ö. ve Ömer Ö.’de silah olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra Serhat, Mehtap, Ömer ve Ayhan'a benzeyen çocuk ile Cihan diye ismini bildiğim şahıs içerideki şahısları dövmeye devam ettiler. Biz köşedeydik. Silahlar çıkınca bir şey yapamadık. Çalışan kadınlara yardımcı olmaya çalıştık. Dayak yiyen Yiğit isimli kişiye yardım ettik. Devamında alkol almaya başladılar. Dayak atmaya devam ettiler. Bu sırada bize karşı da hareketlere başladılar. Ellerinde silah olunca bir şey yapamadık. İlerleyen zamanda şahısları da bırakarak çıktık. Daha sonra eziyet eden şahısların mağdur iki şahsa ve başka bir kadına yeniden dayak attıklarını, ertesi gün gittiğimiz kasapta bize gösterdikleri video kayıtlarında öğrendim. Korktuğumuz için polise haber veremedik. Hikmet'in olayla bir alakası yok diye biliyorum. Olay günü görmedim. Gözaltına alındıktan sonra kendisi hesabına gelen paradan bahsettiği için biliyorum" ifadelerini kullandı.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini İnterpol tarafından aranan Ö.B.K.'nin yapdığı Çekdar suç örgütü olarak bilinen çetenin üyelerinin Ümraniye'de 2 erkek ve 1 kadına işkence ettiği görüntülere ulaşıldı. Görüntülerden yola çıkarak kimlik tespiti yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Şüphelilerin mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Aralık 2024, 25 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihlerinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Serhat Ö., düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunu incelemeye alan polis ekipleri, 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anların görüntüleri ile karşılaştı. Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. İş yerinin kurşunlanması üzerine başlayan soruşturma genişletilerek, kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'Örgütün faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma', 'İşkence yapma', 'Eziyet etme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Konut veya iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Canavarca hisle kasten yaralama' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kayıt edilmesi' suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilerin, liderliğini İnterpol tarafından aranan Ö.B.K.'nin yaptığı Çekdar suç örgütü adı altında hareket ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. isimli 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.Aldatıldığı iddia edilen şüpheli Mehtap Y. mahkemedeki savunmasında, “Kesinlikle hiç kimseyle, bir örgütle toplu olarak hareket etmedim. Kimseyle bir bağlantım yoktur. Ben kimseyi tanımam. Adı geçen şahısların kim olduğunu bilmiyorum. Ben Serhat'ı Oğuz aracılığıyla tanıdım. Daha sonrasında bu Çekdar isimli örgüt tarafından ben de tehdit aldım. Serhat ve Cihan aracılığıyla sıranın bana geleceğini öğrendim. Ayrıca bu konuda yabancı numaralardan da mesaj aldım. Masaj salonundaki olay sonrasında, orada bulunan şahıslara ait para ve ziynet eşyalarından haberim yoktur. Sonrasında gönderilen paradan da haberim yoktur. Emre'nin iş yerinin kurşunlanmasını Cihan'dan öğrendim. İlk başta Serhat ile konuşuyorlardı, ancak ben çok ciddiye almadım. Emre'nin iş yerinin yüzde 50 hissesi Mesut'a aitti. Mesut'un paraya ihtiyacı olduğu için bu olaylardan önce hissenin yüzde 25'ini bedel karşılığında bana devretti. Devrin bu olaylarla bir ilgisi yoktur. Bu olaylardan sonra ben de tehdit aldığım için ve Mesut da benimle irtibatı tamamen kestiği için korkuyla masaj salonundaki hissemi bedelsiz Cihan'a devir ettim. Çünkü bu işlerden anlamıyordum. Bu olaydan sonra biz Mesut ağabey ile barıştık. Aramızda herhangi bir problem yoktu. Serhat, Mesut ağabeyden 500 bin TL para istiyordu. Benden sürekli Mesut'un numarasını istiyordu. Ben vermiyordum. Daha sonra Mesut ağabeyi aradım, numarasını vermemde bir sorun olmadığını ve parayı vereceğini söyledi. Ben Serhat'a bunu ilettim. Daha sonra Mesut ağabey ortadan kayboldu. Bu defa benim üzerime gelmeye başladılar. Beni ve çocuklarımı tehdit ettiler. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Ancak herhangi bir örgüte üyeliğim yoktur" dedi.Şüpheli Cihan Ö. savunmasında, "Benim yağma gibi bir amacım yoktu. Olayların bu kadar büyüceğini bilmiyordum. Ben olay sırasında korkuyla bana söyleneni yaptım. Görüntüye almamı istediler. Bu nedenle görüntü kaydı aldım. Ancak asıl orada bulunma amacım tanımadığım kişilerin iş yerine gelmesi sebebiyle orada çalışanların güvenliğini sağlayabilmekti. Olayın ertesi günü Serhat yanında bir kişi ile tekrar iş yerine geldi. Beni iş yerinden aradılar. Gittiğimde Serhat alkol alıyordu. Bana, ‘Burası artık bizim mekanımız’ dedi. Önce bu şahıslara sinirlendim. Ancak sonrasında ters düşmemek için kendileriyle birlikte alkol alıp, samimiyeti ilerlettim. Ben olaydan önce Serhat'ı da tanımıyordum. Emre'nin iş yeriyle ilgili konum ve fotoğraf gönderdiğim doğrudur. Amacım kendi güvenliğim açısından Serhat'ı yanımda tutmaktı. Para isteme olayları ile bir alakam yoktur. Masaj salonunda yaşanan olay sonrasında orada olanların para ve ziynetleri alındı. Serhat, kardeşi ve tanımadığım kişiler aralarında paylaştılar. Benim bunda hiçbir dahilim yoktur" şeklinde konuştu.Telefonunda işkence görüntüleri bulunan şüpheli Serhat Ö. savunmasında, "Ben erkek kuaförüyüm. Mehtap'ı mahalleden tanırım. Mesut'u da mahalleden tanırım. Mesut ile aramızda alacak verecek meselesi vardı. Ancak Serkan ve Dilnaz'a yapılanlarla bir alakam yoktur. Emre'nin iş yerinin kurşunlanmasıyla da bir alakam yoktur. Çekdar isimli örgütle de bir alakam yoktur. Casper’leri de bilmem. Benim istenen 500 bin TL ile bir alakam yoktur. Mesut ile aramızda geçen olaydan sonra ben oradan ayrıldım. Sonrasında yaşananları bilmiyorum. Kendilerini kurtarmak için üzerime suç atıyorlar" ifadelerini kullandı.Şüpheliler Ahmet A., Alican B., Cengizhan Y., Hikmet Can Ş. ve Ümit A.'nın da savunmalarının alınmasının ardından mahkeme, 11 şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.