Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 30 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verildi /12 Ocak 2022 22:48

İstanbul'da 30 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verildi

Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışnlarına yönelik olarak başlatılan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının İstanbul'da 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı beliritldi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İBB Meclisi'nin 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan ocak ayı ikinci oturumunda, sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanmasına ilişkin teklif görüşüldü.

Resmi Gazete'de 29 Aralık 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca bazı kamu çalışanlarının toplu taşıma ücretlerinden muaf tutulması uygulamasının uzatılması kararı İBB Meclisi'nde görüşüldü. Görüşmelerde, İstanbul'da salgın riskinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarının ‘İstanbulkart’ entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarını 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanması teklifi kabul edildi.

Bu haktan, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli intörn doktorlar dahil tüm çalışanların yanı sıra İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ve Adli Tıp Kurumu ve Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları da yararlanacak.
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