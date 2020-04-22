Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da 350 gram pide 3 TL! /22 Nisan 2020 12:01

İstanbul'da 350 gram pide 3 TL!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları açıklandı. İstanbul'da 350 gram sade pide 3 TL’den satılacak.

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin." dedi.

İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI:

*300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
*350 gr sade pide: 3 TL
*350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
*400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
*500 gr sade pide: 4,50 TL
*1000 gr sade pide: 9,00 TL
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