İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşam maliyeti ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu hayat pahalılığının bir yılda yüzde 112 arttığını belirterek, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 27 bin 596 lira olduğunu söyledi.







Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı, bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu…







İmamoğlu şunları söyledi:





*Israrla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları bugün ülkemizin her noktasını, İstanbul’umuz da buna dahil zorlu ekonomik şartların içerisine soktu ve itti.





*Açıkçası bunun tarifi şu; bir kişinin inadı milyonlarca yurttaşımızın yoksulluk çekmesine, çocukların yeterli beslenememesine, çocukların aç kaldığı bir Türkiye görmemize neden oluyor.





*Tabiri caizse enflasyon canavarı eskisinden çok daha büyük bir sorun ve aynı zamanda doymaz bir canavar şeklinde geriye döndü.





*İstanbul’da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul’da yaptığımız araştırmada yüzde 112'yi aşan oranda arttı.





*2022 Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 TL. Yani neredeyse dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki böyle bir aile demografisi ülkemizde yok.





*İstanbul Barometresine göre İstanbulluların yüzde 61'i son 3 ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmıyorum diyor.





*TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayıyla 2022 Ekim ayı arasında gıda enflasyonu tam yüzde 27'den yüzde 99'a çıktı.





*İTO verilerine göre ise İstanbul’da gıda enflasyonu yüzde 21'den yüzde 115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler.”





“TÜRKİYE'Yİ SOKTUKLARI DURUM BU”

*Türkiye 2022 eylül ayı içerisinde Zimbabve, Lübnan ve Venezuela’nın ardından dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 4'üncü ülke.





*Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan açlık haritasına göre Haziran 2022'de Türkiye’de 14 milyon 800 bin insanımız yetersiz besleniyor. 100 bin çocuk da akut yetersiz beslenme, yaklaşık 350 bin çocukta ise yetersiz beslenme kaynaklı ne yazık ki bodurluk gözleniyor.





*Eğitim- Sen Türkiye’de çok sayıda öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gittiği okulda yemek yemeden günü tamamladığını tespit etmiş durumda.





*İşte Türkiye’yi aslında soktukları durum bu. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin önderliğinde Türkiye’mizde her şey çok değişecek ve inşallah hepimiz çok güzel günleri birlikte yakalayacağız.





*Türkiye'nin ikinci yüzyılına aklın ve bilimin ışığında gerçeklikle hareket eden, bir zümrenin değil tüm milletin refahını düşünen, çılgın değil ayakları yere basan ve insanıyla birlikte sorunlarına çözüm üreten bir yönetimle girmesi hepimizin hayali, arzusu ve hep birlikte çok büyük çalışmalar yapmamız gereken bir süreç tarifi.



