Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 429 bin bina ve 1 milyondan fazla kişi büyük risk altında /03 Ekim 2019 16:22

İstanbul'da 429 bin bina ve 1 milyondan fazla kişi büyük risk altında

Gayrimenkul Borsası raporuna göre; İstanbul’da yaklaşık 429 bin konutta hem zemin hem de yapılar riskli. ‘Öncelikli müdahale alanı’ olarak tanımlanan bu alanda 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor.

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Gayrimenkul Borsası (GABORAS) İstanbul depreminin ardından zemin yapısı ve binaların yaşını inceleyerek ‘öncelikli müdahale alanları haritasını’ hazırladı.

SAĞLAM KONUTLAR ATIL BEKLERKEN: RİSKLİ KONUTLARLA SAĞLAMLARI TAKAS EDİLMELİ

GABORAS verilerine göre İstanbul’da hali hazırda 250 binin üzerinde tamamlanmış 1. el boş konut stoğu, yaklaşık 250 bin seviyelerinde tamamlanmak üzere olan konut stoğu var. Gayrimenkul Borsası Yönetim Kurulu Başdanışmanı Lütfi Altun, “Sağlam konutlar atıl durumda beklerken, riskli konutlarda insanların yaşamına devam etmesi kabul edilemez. İvedilikle yapılacak bir çalışma ile inşaat sektörünün dar boğaza girmesi ile oluşan 1. el ve 2. el satılık konutlardan sağlam olanlarla deprem riskli mülklerin menkulleştirilip takas edilmesiyle soruna kalıcı bir çözüm elde edebiliriz” dedi.

Rapora göre İstanbul’da yaklaşık 429 bin konutta hem zemin hem de yapılar riskli. ‘Öncelikli müdahale alanı’ olarak tanımlanan bu alanda 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor ve acil önlem alınmalı.

‘VATANDAŞA EKSİ FAİZLİ KONUT KREDİLERİ SAĞLANMALI’

Altun, “Bankaların, sigorta şirketlerinin, kredi garanti fonu benzeri takas garanti fonu gibi yapılarının bu sürece dâhil edilmesi zorunludur. Öyle ki, riskli olarak tespit edilen yerlerde yaşayan vatandaşlara eksi faizli konut kredilerinin sağlanması süreci hızlandıracaktır” diye konuştu.

KİRA FİYATLARI YÜZDE 20 ARTTI

İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda vatandaş ‘evim ne kadar sağlam’ sorunu kendine soruyor. 1999 depremi öncesi yapılan yapılarda yaşayan ve binasının sağlamlığına güvenmeyenler daha yeni binalara geçmek için ev arayışına başladı. Deprem korkusu ile gelen yeni ev arayışı İstanbul’da emlak piyasasını hareketlendirdi. Bu hareketlenmeyle birlikte ev ilanları da değişti. Arayış depreme karşı güvenli ev olunca, ilanlarda da depreme karşı dayanıklılık vurgusu öne çıktı. Kira fiyatları yüzde 20 arttı.
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