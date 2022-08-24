Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da '44 derece' alarmı /24 Ağustos 2022 21:18

İstanbul'da '44 derece' alarmı

Ağustos ayıın ve yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken, İstanbul'u da içine alacak yeni bir sıcak hava dalgasının beklendiği ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. öğretim üyesi Güven Özdemir, betonlaşma ve nüfusun fazla olduğu yerlerde sıcaklığın nemle birlikte 5-10 derece fazla hissedildiğini belirterek, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Türkiye’de ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde geçiyor.

İstanbul’da da ağustosta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren meteoroloji uzmanı Özdemir, “Kentte bugünlerde nem oranı yüksek. Nemle hissedilen sıcaklık artıyor ve 32 derecelik sıcaklıkta hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor” dedi.

Özdemir, nemin bölgenin tamamında etkili olduğuna dikkati çekerek, başta İstanbul olmak üzere bölgede hissedilen nemin çarşamba ve perşembe günleri çokfazla olacağını dile getirdi.

‘Pazara kadar nem oranı yüksek’

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışın durmasıyla nemin tekrar artacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti: “İstanbul’da güneşin batımıyla birlikte hava sıcaklığının sabahın ilk saatlerine kadar azalması bağıl nemi yüzde 96’lara kadar çıkaracak. Gündüz hava sıcaklığının artmasıyla bağıl nem yüzde 63’lere kadar düşecek. Marmara Bölgesi ve İstanbul’da pazar gününe kadar nem oranı yüksek olacak ve yeni haftayla birlikte etkisini az da olsa kaybetmeye başlayacak. Nemin yüksek olması hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissettirecektir. İnsanlar uyumakta ve rahat hareket etmekte bile zorluk çekecektir.”
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