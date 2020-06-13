Samanyolu Haber /Gündem / Saray'a gittim dönücem hamlesi! /13 Haziran 2020 17:51

Saray'a gittim dönücem hamlesi!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) baroların yapısını değiştirmeye matuf çalışmalarında “aynı şehirde birden fazla baroyla nispi sistemi içeren karma bir model” öngördüğü belirtiliyor. Avukat sayısı 5 bini aşan illerde yeni baro kurulabilecek. En çok avukatın bulunduğu İstanbul'da baro sayısının 5 olacağı, ancak 8'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan gerilimin akabinde Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi’nde sona geldi. 

AKP’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile müşterek hazırladığı değişiklik teklifinin iskeletinin hazır, fakat ham olduğu, ekim ayında yapılacak baro seçimlerine yetiştirilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, çoklu baro kurulması yönünde adım atılacak. Avukat sayısı 5 bini aşan illerde yeni baro kurulabilecek. Yeni baro kurmak için 2 bin avukatın bir araya gelmesi şartı koşulacak. 

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BİRDEN FAZLA BARO!

Türkiye Barolar Birliği’nin yüzde 68’ini oluşturan İstanbul, Ankara ve İzmir’de birden fazla baro açılabilecek. Barolara üyelik ve baroların başvuruları kabul etme mecburiyeti olacak.

İstanbul özelinde baro sayısının 5 olabileceği, 8’e kadar çıkabileceği konuşulurken, “2 bin sınırının İzmir için kolay olmayacağı” yönünde değerlendirmelerin olduğu öğrenildi. 

Ankaro Baroso, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteği bu pankartla protesto etmişti.
  
Nispi temsil sistemi üzerinde tartışmalara devam edildiği ancak “çoklu baroyla nispi sistemi içeren karma bir model”in öngörüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 31 baronun başkanıyla basına kapalı düzenlediği toplantıda da Türkiye’de yargı güveninin artmasında avukatlık mesleğinin çok önemli yer tuttuğu vurgulandı. 

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre, baro başkanları genel olarak teklifin geri çekilmesini ve kanunda değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin barolarla görüşülerek müzakere edildikten sonra yapılmasını talep etti. 

Gül ise toplantıda konuşan baro başkanlarının görüşlerini ve önerilerini teker teker not aldı.

AKP'li ÖZKAN: BİZ GELMEDEN SİZ GELDİNİZ

Toplantının akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçen baro başkanları, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Cahit Özkan ile bir araya geldi. 

Özkan’ın görüşmede, “Sizlerle tek tek temasa geçecektik. Sizler elinizi daha çabuk tuttunuz geldiniz.” dediği aktarıldı.

Zengin de, “Daha dün itibarıyla kendi aramızda bir paylaşım yapmıştık. Tek tek sizlerle hem tanışmak hem de görüşlerinizi almak istiyorduk. İskelet olmadan bir şey üzerine konuşmak çok zor. İskelet var, fakat bu henüz ete kemiğe tam olarak bürünmedi.” diye konuştu.

Baro başkanları ise ülkenin esas gündeminin ekonomik kriz olduğunu ifade ederek, “Gündem bu haldeyken baroların yapısının değiştirilmesine yönelik değişikliklerin ne yeri ne de zamanı. Teklif geri çekilmelidir.” dedi. 

AVUKATLAR KORONA DESTEĞİ BEKLİYOR

Baro başkanları, yetersiz olan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesini, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesini, Koronavirüs salgını sebebiyle meslekte 5 yıl kıdeme kadar avukatların SGK ödemelerinden muaf tutulmasını, barolara kadın cinayetleri ve çocuk istismarı davalarında müdahale hakkı tanınması gibi taleplerini iletti. 
 
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