Samanyolu Haber /Dünya / İstanbul'da 6.5 saatlik zirve sonrası Putin'den ilk açıklama /27 Şubat 2025 18:34

İstanbul'da 6.5 saatlik zirve sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında iki ülkenin heyetleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında görüşme yaptı. Görüşmede büyükelçilik faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi. Görüşmeye ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin, "Yeni ABD yönetimiyle ilk temaslar biraz umut veriyor. İlişkileri yeniden tesis etmek için karşılıklı bir istek var" dedi.

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ABD ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım atılıyor. İki ülke arasındaki temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi ve 18 Şubat’ta iki ülke dışişleri bakanlarının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirdiği toplantıyla başlamıştı. Bu süreç, bugün İstanbul’da gerçekleşecek kritik bir görüşmeyle devam etti.

6.5 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

ABD ve Rusya arasındaki büyükelçilik faaliyetlerine dair konuların ele alındığı görüşme, Arnavutköy'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında saat 09.50'de başladı ve 16.20'de sona erdi. Görüşme, yaklaşık 6,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

HEYETLER İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya geldi.

Görüşme, 16.30 itibarıyla sona erdi.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-ABD görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Dünyanın değiştiğini belirten Putin, “ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var” ifadesini kullandı.

ABD'deki yeni yönetime ilişkin de konuşan Putin, "ABD’deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor” dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, İstanbul'daki Rusya-ABD zirvesi devam ederken gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da yapılan toplantı hakkında konuşan Peskov, bu görüşmelerin ikili temasların devamı olduğunu söyledi. Peskov, "Bu konu hakkında konuşmak için henüz erken. Müzakerelerin sonuçlarına dair bilgi verilecek" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün Ankara'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu.

Kurtulmuş, "Ukrayna ile Rusya arasında savaş sona ermeli. Diplomasi masası mutlaka sürdürülmeli. Biz diyalog için çaba sarf ettik, Rusya - Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz" dedi.

LAVROV NE DEMİŞTİ?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki görüşmenin içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Moskova’nın, Biden yönetimi döneminde Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinin işleyişini zorlaştıran yapay engellerin kaldırılmasını talep ettiğini belirterek, “Diplomat ve uzmanlarımız Biden döneminde ABD’nin yasadışı eylemleri neticesinde ortaya çıkan ve Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinin işleyişine yönelik yapay engeller yaratan sorunlar yarın İstanbul görüşmesinde ele alınacak. Yarınki görüşmede elde edilen sonuçlara göre aramızdaki normalleşmenin ne denli hızlı ilerleyeceğini göstermiş olacak” ifadelerini kullanmıştı.
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