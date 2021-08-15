Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 7.5 şiddetindeki bir deprem nasıl bir yıkım getirecek? /15 Ağustos 2021 14:13

İstanbul'da 7.5 şiddetindeki bir deprem nasıl bir yıkım getirecek?

İstanbul'da beklenen ve 7.5 büyüklüğündeki bir depremin yaratacağı olası etkiler incelenmeye devame diyor.

SHABER3.COM



Matematiksel tahmine göre, böylesi bir depremde 48 bin bina ağır hasa görecek. Araştırma, 39 ilçedeki, beton, demir kalitesi gözönünde bulundurularak yapılıyor ve İstanbul'un deprem haritası çıkartılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’un deprem raporunda; olası 7,5 büyüklüğündeki depremde, 48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alması, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor. Matematiksel olarak çıkarılan bu rakamların gerçekçiliğinin tespit edilmesi için İBB Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü Deprem Risk Analiz ekibi, şehrin 39 ilçesindeki binalarda incelemeler yapıyor. Ekiplerin yılsonuna kadar, bütün ilçelerdeki binalarda inceleme yapması ve olası bir depremde binaların alacakları hasar derecelerini belirlemeleri bekleniyor.

Yapılan adrese dayalı bina bazındaki çalışmalar konusunda İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, “Şu ana kadar açıklanan rakamlar konut stokunun içerisinde kırılganlık eğrileri, olasılık fonksiyonlarıyla hesaplanmış rakamlar. Adrese dayalı kesinlikle bu 48 bin bina belirli değil. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’müzün elindeki yapı envanterine göre İstanbul’da 1 milyon 160 bin bina bulunuyor. Bunun yine yaklaşık 790 bin, 800 bin civarındaki kısmı 2000 yılı öncesinde yapılmış durumda. Çoğunlukla bunların arasında olmak üzere bütün İstanbul içerisinde 48 bin bina en son yapılan kayıp tahmin çalışmamıza göre ağır veya çok ağır hasar alacak durumda” değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da 7.5 şiddetindeki bir deprem nasıl bir yıkım... Sonraki Haber >>

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:48