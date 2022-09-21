İstanbul'da 7 yeni deniz hattının hizmete gireceği açıklandı

Artan nüfusuyla birlikte ulaşım olanakları da yetersiz kalmaya başlayan İstanbul'da deniz alanının bu konuda daha fazla kullanılması adına yeni bir karar alındığı aktarıldı.







'İçinden deniz geçen şehir' olarak anılan İstanbul'da 7 deniz hattının daha hizmete alınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul’un doğudan batıya uzanan coğrafyası, iki kıtayı birleştiren ve ayıran doğal yapısı, toplu ulaşımda deniz yolunu daha etkin kullanmayı zorunlu kılıyor. Kentsel hareketlilik, sosyoekonomik ve kültürel zenginlikle 7/24 yaşayan kentte toplu ulaşım entegrasyonunu artıracak yeni bir planlama yapıldı. İstanbul’un doğudan batıya uzanan coğrafyası, iki kıtayı birleştiren ve ayıran doğal yapısı, toplu ulaşımda deniz yolunu daha etkin kullanmayı zorunlu kılıyor. Kentsel hareketlilik, sosyoekonomik ve kültürel zenginlikle 7/24 yaşayan kentte toplu ulaşım entegrasyonunu artıracak yeni bir planlama yapıldı.

İBB, her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla UKOME’ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. Bir deniz şehri olan İstanbul’daki ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi.Kıyıya paralel ve iki kıta arasında yapılacak yeni seferlerle deniz ulaşımının şehrin geneline yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması; çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor. İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolculuk yapılıyor. Eklenecek 7 yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-EyüpAvcılar-Bakırköy-KadıköyAvcılar-BostancıMaltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-KınalıadaÇengelköy-KabataşBeşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-EyüpBostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş