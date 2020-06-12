İstanbul'da 703 polise korona bulaştı

Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı.







2 polis hayatını kaybetti





İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan ve aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda Kovid-19 vakası tespit edildi.





Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım hayatını kaybetti.





Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının ise halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.





4 bin 685 polis görevlendirilmedi





Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı 'karantina' düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.