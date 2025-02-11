Samanyolu Haber /Politika / İstanbul'da 9 CHP'li belediyeye daha terör operasyonu /11 Şubat 2025 11:02

İstanbul'da 9 CHP'li belediyeye daha terör operasyonu

Başsavcılık, DEM Parti'nin Mart 2024'te yapılan yerel seçimlere yönelik planladığı 'Kent Uzlaşısı' stratejisini soruşturmada gerekçe olarak gösterdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında Salı günü erken saatlerde İstanbul'daki 9 farklı belediyeden toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Kartal ve Ataşehir belediyelerinin başkan yardımcıları C.Y ile L.G'nin yanı sıra Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 2024 yerel seçimleri öncesinde duyurduğu "Kent Uzlaşısı" formülüne dikkat çekildi.

Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır."

'Kent uzlaşısı' nedir?

DEM Parti, 15-16 Aralık 2023'te düzenlenen ve Mart 2024'te yapılan yerel seçimlere yönelik olarak karar alınan Parti Meclisi toplantısında "Kent Uzlaşısı" stratejisi açıklamıştı.

Parti Meclisi'nin ardından duyurulan bu strateji ile kayyum atanan belediyelerin geri alınacağını savunan DEM Parti, "Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz," diye belirtmişti.

Toplantıda sonucunda açıklanan bildirinin 5. maddesinde de "Türkiye’nin batısında ise kenti var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş,  işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz," ifadeleri yer almıştı.
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