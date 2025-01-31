İstanbul'da aile katliamı: 4 kişi öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan’da Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta akşam 22.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.





BURSA'DA YAKALANDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalandı.





18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.’nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.





Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.







