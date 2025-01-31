Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da aile katliamı: 4 kişi öldürüldü /31 Ocak 2025 09:36

İstanbul'da aile katliamı: 4 kişi öldürüldü

Eyüpsultan'da aile katliamı yaşandı. 18 yaşındaki B.Y., annesi, babası, kardeşi ve babaannesini silahla öldürdükten sonra kaçtığı Bursa'da yakalandı.

SHABER3.COM

İstanbul Eyüpsultan’da Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta akşam 22.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

BURSA'DA YAKALANDI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalandı.

18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.’nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da aile katliamı: 4 kişi öldürüldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:56