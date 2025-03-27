Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da aile katliamı: Eski eşini, kayınvalidesini, baldızını vurup intihar etti /27 Mart 2025 10:44

İstanbul'da aile katliamı: Eski eşini, kayınvalidesini, baldızını vurup intihar etti

İstanbul Avcılar’da bir eski eş dehşeti daha yaşandı. Haydar Duran isimli erkek, eski eşini, eski kayınvalidesini ve eski baldızını vurup intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul Avcılar’da akşam saatlerinde aile katliamı yaşandı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Haydar Duran isimli şahıs, eski eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi Damla Bakiler ile tartıştı.

ESKİ EŞİNİ VE AİLESİNİ VURDU
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler’i, eski baldızı Selin Bakiler'i ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) silahla vurdu.

YAKININI ARAYIP HABER VERDİ
Duman daha sonra bir yakınını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti.

Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki 4 kişiyle karşılaştı. Ekiplerin kontrollerinde saldırgan Haydar Duman ile eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini, Selin Bakiler'in ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIK'
Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu” dedi.

Haydar Duman’ın arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Mümtaz Eles, olanlara inanamadığını belirterek, “Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordu” dedi.
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