Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da aile katliamı: Ölü sayısı 8 oldu! /25 Kasım 2024 12:09

İstanbul'da aile katliamı: Ölü sayısı 8 oldu!

İstanbul Büyükçekmece'deki aile faciasında dün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün, bir anne ile 10 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt’ta Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü.

Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaramıştı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etmişti.

3 CESET DAHA BULUNDU!
Cumhuriyet'te yer alan habere göre bugün de yeni cesetler ortaya çıktı. Aladağ'ın Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’yu da öldürdüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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