İstanbul'da AKP önünde eylem yapması engellenen anne: Nereye gidelim?

AKP önünde eylem yapan annelerden Fatma Okka, polisin kedilerini kovduğunu belirterek, “Diyarbakır'da anneler oturuyor, CHP önünde işçiler oturuyor ama AKP önünde biz oturamıyoruz" dedi. Okka, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İstanbul Hava Harp Okulu’nda öğrenciyken 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sürecinde gözaltına alınarak tutuklananların aileleri, 16 Eylül'de adalet talebiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde gitti. İl binası önüne alınmayan aileler, polisin kurmuş olduğu barikatların önünde bir süre oturma eylemini sürdürdü. Ailelere, polis "Sizin muhatabınız burası değil. Gidin yargı yolu talebinizi dillendirin" dedi. Parti binası önünden kovulan aileler, aynı gün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önüne giderek basın açıklaması düzenledi. AKP İl binası önünde bir araya gelen ailelerden ve Hava Harp Okulu öğrencisi Burak Okka’nın annesi Fatma Okka (44), yaşadıklarına ilişkin konuştu.





"GENERALLER SERBEST, ÇOCUKLARIMIZ MÜEBBET"

Oğlunun 3 yıl önce “tatbikat var” denilerek göreve çıkarıldığını ve 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında tutuklanarak Silivri 2 No’lu Cezaevine gönderildiğini hatırlatan Okka, “Oğlum 3 yıl 2 aydır Silivri zindanında 4 duvar arasında çürümeye mahkum edilmiş. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuluyor” dedi. Kimsenin çocuklarına sahip çıkmadığından yakınan anne Okka, 3 yıldır adalet aramak için gitmediği kurumun kalmadığını kaydetti. “Artık çocuğumun karşısına çıkmaya utanıyorum” diyen anne Okka, “Çocuklarımıza ağırlaştırılmış müebbet verildi. 15 Temmuz akşamı generaller, rütbeliler düğünde orda burada gezerken bizim çocuklarımızı neden oralara götürdüler? Generaller içerden çıkıyor bizim çocuklarımız müebbet hapis ile yargılanıyor” diyerek tepki gösteri





"BİZİ İL BİNASI ÖNÜNDEN KOVDULAR"

Çocuklarını TSK’ye teslim ettiklerini sözlerine ekleyen Okka, “Biz önceki gün bunun için AKP il binasının önüne gittik ve burada sesimizi duyurmaya çalıştık. Yarım saat sonra ‘üsten bir emir geldi’ diyerek önce bizlere Genel Tarama Bilgisi (GBT) yaptılar ardından bizi oradan kovdular. Nereye gideceğiz? Polis bizi parkta bile oturtmadı. Polis amiri, ‘defolun gidin’ diyerek bizi il binasının oradan kovdular. Metrobüse kadar 10 polis eşliğinde götürüldük. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Nereye gidelim?” diye sordu.





EYLEMLERİNE DEVAM EDECEKLER

HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin durumuna değinen Okka, “Diyarbakır'da anneler oturuyor, CHP önünde işten çıkarılan işçiler oturuyor ama AKP önünde biz oturamıyoruz. Oradaki annelere serbest bize yasak” diye konuştu. “Bizi gözaltına almakla tehdit ettiler” diyen Okka, kendileri ile görüşmeye gelen basın çalışanlarının da polis zoruyla alandan uzaklaştırıldığını söyledi. Okka, yetkili birilerin tarafından açıklama yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Aile olarak hapis yaşadıklarını dile getiren anne Okka, “Bizi diri diri mezara koydular. Her anne evladı hür olsun ister. Biz anneler olarak çocuklarımızla yaşamak istiyoruz. Adalet istiyoruz” ifadesinde bulundu.