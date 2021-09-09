Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da aşı karşıtı mitinge onay çıktı /09 Eylül 2021 19:24

İstanbul'da aşı karşıtı mitinge onay çıktı

Koronavirüs aşısına karşı olanların İstanbul'da düzenlemek istedikleri mitinge valilik tarafından onay verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge izin verdi. 

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.


Valilikten, bahse açık yer toplantısı talebi ilgi (a) (b) (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

İstanbul Valisi İletişim Danışmanı Prof.Dr.Ergün Yolcu, söz konusu yazının son valilik kararı olduğunu kaydetti.
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