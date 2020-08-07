Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da asker uğurlama yasaklandı /07 Ağustos 2020 12:36

İstanbul'da asker uğurlama yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler #Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı. 

Geçen ay, ?İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirilmişti. Asker uğurlamaya yalnızca birinci derece akrabalar katılabileceği, konvoy ve toplu uğurlamanın ise yapılmayacağı açıklanmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da asker uğurlama yasaklandı Sonraki Haber >>

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:10