İstanbul'da askeri öğrencilere operasyon

İstanbul’da gerçekleşen operasyonda Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında ihraç asker ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.







Düzenlediği hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesör ve sabit hatlardan iletişim kurdukları suçlamasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen 1 eski askeri personel ile 13 eski askeri öğrencinin aralarında olduğu 15 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.





İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.







