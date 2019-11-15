Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da barajlar alarm veriyor /15 Kasım 2019 21:48

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul’da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 38,79’a kadar indi.

SHABER3.COM

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği İstanbul’da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki toplam doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,79’a düştü. 

sol.org.tr'de yer alan habere göre Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32,55’e gerilerken daha önce suyla dolu alanlarda keçilerin otlamaya başladığı, kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izine rastlandığı görüldü.

İstanbul’da barajların doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

Ömerli yüzde 34,54

Papuçdere yüzde 2,58

Sazlıdere yüzde 38,61

Büyükçekmece yüzde 39,53

Alibeyköy yüzde 32,55

Terkos yüzde 57,20

Kazandere yüzde 04,00

Elmalı yüzde 65,10

Darlık yüzde 45,03

Istrancalar yüzde 28,63
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