İstanbul'da barajların doluluk oranı %25'in altına indi

Barajlardaki doluluk oranı yıldan yıla düşüş gösterirken, 9 yıllık süreçte yüzde 28.62 gerileme yaşandığı gözlemlendi.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24.50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35.60 olarak gerçekleşmişti.





Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22.84, Terkos'ta yüzde 25.36, Sazlıdere'de yüzde 5.49, Alibey'de yüzde 28.99, Büyükçekmece'de yüzde 16.37, Ömerli'de yüzde 28.11 Darlık'ta yüzde 53.94 olarak kaydedildi.





İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Su miktarı 205.85 milyon metreküp seviyesinde bulunurken, aktarılan verilere göre İstanbul'da günlük 2.9 milyon metreküp su kullanılıyor.



