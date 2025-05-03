Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi /03 Mayıs 2025 11:57

Marmara'da Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD merkez üssünün Tekirdağ Marmaraerelisi olduğunu açıkladığı depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyururken Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak paylaştı.

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Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı bilgiye göre bugün saat 11.36’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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