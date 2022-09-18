Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bir infaz daha: Bu kez Avustralya mafyası /18 Eylül 2022 15:02

İstanbul'da bir infaz daha: Bu kez Avustralya mafyası

Avustralya’da başına ödül konduktan sonra Türkiye’ye kaçan ülkenin en ünlü suç şebekelerinden Alameddine grubunun üst düzey ismi Murat Galasi’nin burada öldüğü açıklandı.

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Sözcü'nün Avustralya ve İngiliz basınından aktardığı  haberlere göre, suç örgütünün üst düzey isimlerinden Galasi, ülkede polis tarafından en çok aranan isimlerden biriydi. Öyle ki Avustralya polisi Galasi’nin başına ödül koymuştu.


SUİKASTTAN KURTULMUŞTU
33 yaşındaki Galasi’nin İstanbul’da bir spor salonunda öldüğü açıklandı. Galasi’nin antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Çete liderinin Aralık 2021’de Sydney’de bir suikasttan kurtulduğu da aktarıldı.

Galasi’nin ölümünü çete üyelerinden Ali Younes, sosyal medya hesabından duyurdu. Younes, ‘Güzel ağabeyim, kalbim acıyor, kayboldum, seni çok seviyorum… bu hayat sensiz eskisi gibi olmayacak’ diye yazdı.

EN ÇOK ARANAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Galasi’nin başına ödül konulduktan hemen sonra yaklaşık  2 hafta önce ülkeden kaçtığı aktarıldı. İngiliz Telegraph gazetesi, Galasi’nin Lübnan’dan Türkiye’ye geçtiğini yazdı.

Galasi, NSW Polisi tarafından 2021’de en çok aranan isimler arasına alındı. Galasi’den Alameddine suç şebekesinin kıdemli bir üyesi olarak bahsedildi.
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