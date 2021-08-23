Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bir orman yangını daha /23 Ağustos 2021 09:43

İstanbul'da bir orman yangını daha

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile'deki bir tatil köyünde bungalov evlerde başlayan yangın, evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Akçakese köyünde bulunan tatil köyünde boş olduğu öğrenilen bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Kısa sürede büyüyerek evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçrayan alevleri gören tatilciler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Şile ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yaklaşık iki saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. iki bungalov ev ile evlerin yaklaşık 20 metre çevresindeki ağaçlar yangından zarar gördü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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