Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bir siyanürle toplu intihar daha... Bu kez biri çocuk üç kişi! /15 Kasım 2019 10:27

İstanbul'da bir siyanürle toplu intihar daha... Bu kez biri çocuk üç kişi!

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

KAYMAKAMLIK: KOKUNUN KAYNAĞI SİYANÜR

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

15 Kasım 2019 Cuma  günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu  adrese ivedilikle intikal edilmiş,  (Z.D),  (B.D) ve (A.D)  isimli  biri çocuk 3 kişinin  cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. 
Dairedeki koku nedeniyle AFAD  (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. 
Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup,  adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
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