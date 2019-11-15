İstanbul'da bir siyanürle toplu intihar daha... Bu kez biri çocuk üç kişi!

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

KAYMAKAMLIK: KOKUNUN KAYNAĞI SİYANÜR

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.