Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bu da oldu! Akaryakıt istasyonu tuvaletleri artık ücretli /02 Şubat 2023 11:27

İstanbul'da bu da oldu! Akaryakıt istasyonu tuvaletleri artık ücretli

Hayat pahalılığı akaryakıt istasyonlarına bu sefer farklı yansıdı. İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli hale getirildi.

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Akaryakıt alsın ya da almasın daha önce ücretsiz olarak vatandaşa hizmet veren akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri artık ücretli oldu. İstanbul'da artık bazı akaryakıt istasyonları sadece akaryakıt alan müşterilerine ücretsiz tuvaleti kullanma şansı verecek.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA TUVALET 2 LİRA
İstanbul'un  Beşiktaş, Sarıyer ve Bahçelievler gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerini kullanmak isteyenler neye uğradığını şaşırdı. Akaryakıt istasyonları  girişlerine turnikeler koyulduğu görülürken bu yeniş uygulama vatandaştan çok büyük tepki topladı.. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

SADECE AKARYAKIT ALAN MÜŞTERİLERE ÜCRETSİZ
Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine ’yakıt alanlara tuvalet ücretsiz’ yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.
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