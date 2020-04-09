Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bu da oldu... Yüze öksürerek gasp yapmaya çalıştı /09 Nisan 2020 13:58

İstanbul'da bu da oldu... Yüze öksürerek gasp yapmaya çalıştı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik oluşturarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi polis yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı" dedi.

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Olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D.'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp parasını almaya çalıştı.

Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi ise olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eczane çalışanlarının 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber vermesinin ardından 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 

'Arkamdan gelip suratıma öksürdü'

Emine D., "Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı. Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki 'Gözüm görmüyor'. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü" dedi.

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