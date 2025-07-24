İstanbul'da buluşan Rusya ve Ukrayna anlaştı, yakında başlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.









HEYETTE KİMLER VAR?





ZELENSKİY: AMACIMIZ ATEŞKES ÜZERİNDE ÇALIŞMAK

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleşti.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında Kiev’i temsil eden heyet, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.Rusya tarafına ağustosun sonuna kadar liderler arasında bir toplantı düzenleme önerisinde bulunduklarını ifade eden Umerov, bunun kabul edilmesi halinde Moskova'nın yapıcı bir tutum sergilemiş olacağını ve bunu tüm ortaklara da göstereceğini kaydetti.Ukrayna Parlamentosu'ndaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa da savaş esirleriyle ilgili olarak daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Rus tarafına 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması için bir çağrıda bulunduk. Rusya tarafı da bunu kabul etti, özellikle de yaralı ve bu tür durumlarda olan esirlerin takas edilmesi için." şeklinde konuştu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umerov, sivillerin serbest bırakılmasıyla ilgili konuya ilişkin, bunun 1200'den fazla kişiyi ilgilendirdiğini, bu süreçle ilgili çalışmaları devam ettireceklerini anlattı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de ülkesinin ateşkes konusunda hiçbir koşulu olmadığına işaret ederek, "Eğer Rusya 'biz ateşkese bugün hazırız' derse ateşkes başlar." ifadesini kullandı. "Şu aşamaya kadar 1200 savaş esirinin değişimi gerçekleşti ve bu platform bunu sağlıyor" diyen Tykhyi, görüşmelerde başka değişimlerle ilgili de anlaşmalar yapıldığını aktardı.Rus heyetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin bulundu. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer aldı.Bu sırada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Zelenskiy, akşam saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ülkesindeki diğer gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak üçüncü tur müzakereler hakkında konuşan Zelenskiy, "Amacımız, ateşkes üzerinde çalışmak." dedi.Tüm Ukraynalı esirlerin evlerine getirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "İnsanlarımızın Rus esaretinden kurtarılmasına devam edilmeli. Yeni bir değişim için gerekli prosedürler çoktan başladı, yarın halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.Savaşın sona erdirilmesi için liderler düzeyinde bir görüşme yapılması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amacımız, bir liderler toplantısı düzenlemek için çalışmaktır. Barışı daha da yakınlaştıracak olan budur. Ukrayna asla savaş istemedi ve Rusya, kendi başlattığı bu savaşı sonlandırmalıdır." ifadelerini kullandı.Zelenskiy, cephedeki gelişmelere de değinerek Rusya'daki askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.Ukrayna Parlamentosunun kabul ettiği ve dün ülkenin farklı şehirlerinde protestolara neden olan "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" (NABU) ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" (SAP) yetkilerini kısıtlayan yasa hakkında da bilgi veren Zelenskiy, söz konusu iki kurumun faaliyetinin süreceğini dile getirdi.Amaçlarının, bu kurumların "Rus etkisinden arındırılması" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Yolsuzlukla mücadele altyapısı sadece Rus etkisi olmadan çalışabilir. Her şeyin bundan arındırılması gerekiyor. Daha fazla adalet sağlanmalı. Elbette NABU ve SAP da çalışacak." ifadelerini kullandı.