İstanbul'da büyük dram: Baba ve 3 çocuğu ölü bulundu

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede, sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.







Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu, bir de Mehmet A. isimli yetişkin erkeğin cansız bedenlerini buldu.





'İNTİHAR' İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocukları ile birlikte intihar ettiği iddia edildi.





Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, inceleme sürüyor.





CESETLERİ ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı site havadan görüntülendi.





KORKUNÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Vahşette yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.





Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, "Çocuklar 8-10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor" dedi.





'EŞİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede, Mehmet A.'nın eşi Hülya A.'yı Sultanbeyli'de darbettiğini belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.'nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi.





Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.













KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Sancaktepe Kaymakamlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A'nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."







