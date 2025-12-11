İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede saat 02.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki yurttaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.





Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti; Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.





KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.