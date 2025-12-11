Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını kaybetti /11 Aralık 2025 10:18

İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

Pendik ilçesinde iki katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı. Anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı aktarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede saat 02.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki yurttaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti; Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI
Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:55:22