İstanbul'da büyük fabrika yangını: Patlamalar yaşanıyor

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana yayılan lastik fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları İstanbul'un bir çok noktasından görülebiliyor.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans yönlendirildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaları devam ediyor.



TEKSTİL ATÖLYESİNE SIÇRADI



Yoğun dumana yol açan olan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın lastik deposunun yanındaki tekstil atölyesine de sıçradı.



İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor.



ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR



Çevrede bulunan iş merkezleri ve depolara sıçramaması için yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Diğer yandan, yanan lastik deposunda aralıklarla patlama sesleri geliyor.