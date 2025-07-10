Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltılna alındı /10 Temmuz 2025 09:36

İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltılna alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sabah saatlerinde CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, CHP'li Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

"BU BİR HUKUK DEVLETİ DEĞİL; AÇIK BİR BASKI REJİMİDİR"
Operasyona tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Saray rejiminin şafak operasyonları artık rutin hale geldi. Bu sabah da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, gözaltına alındı. 31 Mart’taki yenilgiyi hazmedemeyen Saray, sandıkta yenemediğini polisle, yargı sopasıyla bastırmaya, belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hukuk artık adaletin değil, intikamın aracı haline getirildi. Bu bir hukuk devleti değil; açık bir baskı rejimidir. Bu kirli düzeni kabul etmiyoruz!"
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