İstanbul'da da Halk Ekmek'e zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek’te (İHE) ekmeğe zam yapıldı.İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmeğin bugün itibarıyla 3 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.Nama, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.