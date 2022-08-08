Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da da Halk Ekmek'e zam geldi /08 Ağustos 2022 20:13

İstanbul'da da Halk Ekmek'e zam geldi

Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'da da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek’te (İHE) ekmeğe zam yapıldı.

İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmeğin bugün itibarıyla 3 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Nama, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
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