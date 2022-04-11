Karadeniz'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerie göre; Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.