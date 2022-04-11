Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi /11 Nisan 2022 20:44

Karadeniz'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de meydana gelen orta büyüklükteki bir deprem istanbul'da da hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre  Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerie göre; Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karadeniz'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi Sonraki Haber >>

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:07