İstanbul'da Davutoğlu krizi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'den 13 Eylül'de istifa eden ve yeni parti kurmak için hazırlıklara başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na gözdağı vermek için Davutoğlu'nun kurduğu Şehir Üniversitesi'ni hedef tahtasına koydu.





Erdoğan'ın 7 Aralık'ta İstanbul'da kürsüden Davutoğlu ile Ali Babacan'ı "Bunlar dolandırıcı." diye itham etmesinden vazife çıkaran bürokratlar iki ismin yer alacağı toplantılara katılmamaya başladı.

Bürokratların Davutoğlu ambargosunun geldiği nokta Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün “Konyalı non Grata” başlıklı makalesinde yer aldı.





“’DAVUTOĞLU’NU DAVET EDERSENİZ BİZİM KATILIMIMIZI BEKLEMEYİN’ YANITINI VERMİŞ”





Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KONSİAD) İstanbul’da Konya Tanıtım Günleri ismi altında bir etkinlik düzenlediğine işaret eden Altaylı, "Bu hafta perşembe günü başlayacak Konya Tanıtım Günleri öncesi, 'küçük' bir sorun var. Sorunun adı tanıdık: Ahmet Davutoğlu." ifadelerini kullandı.





Altaylı şöyle devam etti. "Etkinliğe davetli üst düzey bürokrasi kendilerini davet eden KONSİAD yöneticilerine 'Ahmet Davutoğlu’nu davet ederseniz, bizim katılımımızı beklemeyin' cevabını vermiş."





Altaylı bürokratlardan aldıkları cevap karşısında ne yapacağını şaşıran KONSİAD yönetim kurulunun çıkış yolu aradığını kaydetti.





"ETLİ EKMEK BİLE OLACAK, AHMET DAVUTOĞLU OLMAYACAK GİBİ!"^





Makalede AKP'den Konya milletvekilliği yapan, Konya’nın çıkardığı ilk başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu’nun “istenmeyen adam” ilan edilmesi şaşırtıcı bulundu.





Altaylı, "Yönetimin 'Davet etmezsek çok ayıp olur, o zaten gelmez' şeklindeki çözüm önerisi bile kabul görmemiş." değerlendirmesinde bulundu.





Altaylı makaleyi şu satırlarla noktaladı: "Bu durumda Konya Tanıtım Günlerinde etli ekmek bile olacak, fakat Ahmet Davutoğlu olmayacak gibi görünüyor. NOT: ‘Konyalı non Grata’ Latince kökenli olup ‘İstenmeyen Konyalı’ anlamına gelir.”