İstanbul'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp intihar etti!

Büyükçekmece'de, Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.





Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.





Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.





CİNAYETLERİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı.





Dükkanda bulunan Aladağ'ın eniştesi Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.