İstanbul'da dehşet: Tarlada 3 ceset bulundu

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci’nin yakınları, Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat’tan 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren haber alınamadığını belirterek yardım istedi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ankara’da yaşarken eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte İstanbul’a gelen Sevgi Demirci’nin son görüldüğü Silivri’de araştırma başlattı. Bu arada çocuklardan Eren Polat’ın bir yakınına kaybolduğu gün gönderdiği bir fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerin ardından arama çalışmaları bir süre önce yıkılmış bir ev enkazı çevresinde yoğunlaştırıldı.



Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cesede ulaşıldı. Daha sonra aynı çukurda 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat’a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.



OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Sevgi Demirci’nin yakınları katıldıkları bir televizyon kanalında, Demirci’nin eşinden ayrıldıktan sonra eski eşinin yeğeni olan Ü.Y. ile görüşmeye başladığını, onun cinayeti işlemiş olabileceğini iddia etti. Yayına katılan Ü.Y. ise Sevgi Demirci ile ilişki yaşadıklarını kabul ederken, kayıp kadının son zamanlarda Erdoğan adlı bir kişiyle görüşmeye başladığını iddia etti.



Polis olayla ilgili olarak Ü.Y. ve akrabası olduğu öğrenilen Ö.Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne getirildi. Olayla ilgili 2 kişinin daha kayıp olduğu iddia edilirken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.