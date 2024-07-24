Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da dehşet: Tartıştığı imamı okla vurdu /24 Temmuz 2024 16:35

İstanbul'da dehşet: Tartıştığı imamı okla vurdu

İstanbul Bağcılar'da bir kişi tartıştığı imamı okla omzundan vurdu.

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İddiaya göre saldırgan Muhammet F.G., camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle İmam Dursun Kuru ile tartıştı. Cami çıkışında imamı okla vuran zanlı, yurttaşlar tarafından yakalandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilginç olay Bağcılar Necattin Camisi’nde yaşandı. İddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı.

Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi. Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru’yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

OK OMZUNA SAPLANDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırgan Muhammet F.G. ise olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar" dedi.
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