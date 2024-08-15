Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da deprem testine ev sahibi engeli! 79 bin bina risk altında /15 Ağustos 2024 07:53

İstanbul'da deprem testine ev sahibi engeli! 79 bin bina risk altında

İBB'nin İTÜ ile ortaklaşa yürüttüğü 'hızlı tarama ile bina testi'ne ilgi büyük. 6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra teste talep arttı. Başvuru üzerine ekiplerin ziyaret ettiği 114 bin binanın 79 bininde diğer kat malikleri tarafından izin verilmediği için bu binalara test yapılamadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020’den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber çalıştığı “Pera 2019” yöntemiyle kentteki yapılarda ücretsiz “hızlı tarama ile bina testi” işlemi gerçekleştiriyor. Kent sakinleri tarafından https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/ adresinden yapılan başvuruların ardından ekipler söz konusu adreslere gidiyor.

Binalarda ilk önce 5 kolonda sıva kaldırıp betonda okuma alınırken, röntgen cihazıyla da demir sayısı, aralıkları ve yerleri belirleniyor. Daha sonra kullanılan demirin özellikleri ve korozyon durumu ölçülüyor. Test sonucunda binalara A ve B düşük risk, C orta risk, D yüksek risk, E çok yüksek risk sınıflandırması yapılıyor. Tarama sonucunda D ve E sınıfı olan binalara kapsamlı analiz yapılması öneriliyor.

79 BİNAYA TEST YAPILAMADI

6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra talebin arttığı teste, bugüne kadar 162 bin başvuru yapıldı. Başvuru üzerine ekipler 114 bin binayı ziyaret etti. Ziyaret edilen yapılardan 79 bininde diğer kat malikleri tarafından izin verilmemesi üzerine bu binalara “hızlı tarama ile bina testi” işlemi yapılamadı. Ekipler, 35 bin binada ise hızlı tarama işlemini gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda çoğunluğu 1999’dan önce yapılan binaların yarısının D ve E sınıfı olduğu belirlendi. İncelenen bu 35 bin binanın 318’inin kendi kendine çökebilecek durumda olduğu, 1.238’inin ise deprem güvenliğinin hiç olmadığı tespit edildi.
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