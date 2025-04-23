İstanbul'da depremin hissedilen büyüklüğü açıklandı





MERKEZDE HİSSEDİLEN ŞİDDET DERECESİ 8

Bugün ( 23 Nisan) İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak açıklarken, Kandilli depremin 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.12:49’da meydana gelen depremle ilgili, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından detaylı bir ön değerlendirme raporu hazırlandı.Rapora göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alıyor.Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti.İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü?.KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendi.Belirlenen bu derece oldukça kuvvetli sarsıntı anlamına geliyor?.