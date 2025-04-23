Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da depremin hissedilen büyüklüğü açıklandı /23 Nisan 2025 21:57

İstanbul'da depremin hissedilen büyüklüğü açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bugün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme dair hazırladığı ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendiği açıklandı.

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Bugün ( 23 Nisan) İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak açıklarken, Kandilli depremin 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

12:49’da meydana gelen depremle ilgili, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından detaylı bir ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Rapora göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alıyor.

Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.

MERKEZDE HİSSEDİLEN ŞİDDET DERECESİ 8

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti.

İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü?.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendi.

Belirlenen bu derece oldukça kuvvetli sarsıntı anlamına geliyor?.
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