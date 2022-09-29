Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Derbilere yasak geldi /29 Eylül 2022 11:45

İstanbul'da Derbilere yasak geldi

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

Getirilen yasağın kulüp başkanlarının özel isteği ile yerine getirildiği öğrenildi.

Süper Lig'in ilk sezonunda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde konuk ekibin taraftarları maçı stadyumdan izleyemeyecek.
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