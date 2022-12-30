İstanbul'da doğal gaz indiriminin altından AKP'nin İmamoğlu'na darbesi çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğalgaz indirimi sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Hükümetin bir katkısı yoktur, İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır” dedi.







İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil.





Doğalgazın İstanbul’daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor. İGDAŞ Türkiye’deki doğal gazın payını en çok dağıtan kurum. Tarifelerini planlayan EPDK. Genelde istişarelerle bu konular tartışılır, konuşulur. Ama hiçbir istişare yapmadan biz indirim yaptık diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey İGDAŞ'ın kendini idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu.





Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her halükarda gerçekten İGDAŞ'ın şu anda bu var olan payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Bu aslında tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini darlatma girişimidir.





Ona rağmen ben şöyle bakıyorum; her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında, İGDAŞ olarak İBB olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır, bütün vatandaşlarımız bunu bilsin.





SOYLU'NUN 'ARAMA' İDDİASI

Kendi yalan ifadelerine iftiralarına o kötü diline kayda geçerken yaradanın cenabı Allah’ın ismini oraya eklemesin. İddialarını iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum diye yazdı. Oradayım ben. Daha geçenlerde yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp işte ta Covid dönemindeki paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. Ben kendisini ilgiyi kişiye havale ettim. O da cumhurbaşkanıdır. Bana soruyorlar neden mentionladınız diye, sebebi odur."





'İKİNCİ KEZ ÖN İNCELEME'

Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alınmasıyla ilgili ikinci kez ön inceleme başlatılması hakkında İmamoğlu, "Bir kere Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum geçmişimizin önemli padişahlarından biridir. Bizim bu yaptığımız işi valilik üzerinden bir soruşturma ile birinin şikâyeti üzerine yapmışlardı. Ve o zaman valilik baktı ki bu işin arkası boş, soruşturmaya gerek yoktur kararı verdi. Ama kendisini AK Parti militanı olarak tariflediğim sayın müfettiş öyle bir gaza geldi ki kendisinin militanlık görevini daha üst bir seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Elbette AK Parti’nin teşkilat olarak genel merkezinde, İstanbul’da aklı başında yöneticileri var. Böylesi bir insanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece. Ama bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım. Umarım o kurumun çok namuslu müfettişleri var biliyorum. Bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez" dedi.