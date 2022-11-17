İstanbul'da doğalgaz patlaması: 10 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.





Fatih Evliya Ata Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana geldi.





Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10 oldu. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldı. .







