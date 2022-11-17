Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da doğalgaz patlaması: 10 yaralı /17 Kasım 2022 01:10

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 10 yaralı

İstanbul Fatih’te ekipler doğalgaz çalışması yaparken patlama yaşandı

SHABER3.COM

İstanbul'un Fatih ilçesinde İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması oldu.  Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. 

Fatih Evliya Ata Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10 oldu. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldı. . 


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