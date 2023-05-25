İstanbul'da domuz bağı cinayeti

İstanbul Esenler’de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu 1 kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yaşındaki Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, domuz bağı yöntemiyle bağlandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.



Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla çıktığı ileri sürüldü.



Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan’ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.