Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da domuz bağı cinayeti /25 Mayıs 2023 08:29

İstanbul'da domuz bağı cinayeti

İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, cansız bedeni bulunan kişinin domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü tespit etti.

SHABER3.COM

İstanbul Esenler’de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yaşındaki Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, domuz bağı yöntemiyle bağlandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla çıktığı ileri sürüldü.

Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan’ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da domuz bağı cinayeti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:19