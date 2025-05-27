Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı var /27 Mayıs 2025 10:16

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı var

Kağıthane’de bir eğlence mekanına motosikletli iki kişi el bombası attı. 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı saldırının ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde yaşanan saldırı büyük panik yarattı. Hürriyet Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın ikinci katında faaliyet gösteren eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından el bombası atıldı.

Halktv'de yer alan habere göre saldırganların plakasız bir motosikletle olay yerine gelerek bombayı mekana attıktan sonra hızla uzaklaştıkları öğrenildi.

7 YARALI
Saat 01.30 sıralarında meydana gelen patlamada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle mekanın camları kırıldı, içerideki müşteriler ve çalışanlar büyük korku yaşadı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, özel harekât ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Bölge geniş güvenlik çemberine alınırken, bomba imha uzmanları ve eğitimli köpeklerle detaylı arama gerçekleştirildi.

Cadde trafiğe kapatılırken, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelenmeye başlandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
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