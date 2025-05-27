İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı var

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde yaşanan saldırı büyük panik yarattı. Hürriyet Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın ikinci katında faaliyet gösteren eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından el bombası atıldı.





Halktv'de yer alan habere göre saldırganların plakasız bir motosikletle olay yerine gelerek bombayı mekana attıktan sonra hızla uzaklaştıkları öğrenildi.





7 YARALI

Saat 01.30 sıralarında meydana gelen patlamada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle mekanın camları kırıldı, içerideki müşteriler ve çalışanlar büyük korku yaşadı.





SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, özel harekât ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Bölge geniş güvenlik çemberine alınırken, bomba imha uzmanları ve eğitimli köpeklerle detaylı arama gerçekleştirildi.





Cadde trafiğe kapatılırken, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelenmeye başlandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.