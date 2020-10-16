İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam

Ancak İstanbul'da iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. İTO'ya bağlı fırıncıların uzun süredir 1,75 liraya sattığı ekmek ise artık 2 lira.İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarın sabahtan itibaren uygulanacak.







İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi. 240 gram ekmek ise 1,75 lira oldu. Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı. Yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından da onaylandı.





İKİ FARKLI FİYAT UYGULANIYOR





Ancak İstanbul'da Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlar yıllardır farklı fiyat uyguluyor. İTO'ya bağlı fırınlar kendi fiyatlarını belirliyor ve daha pahalıya ekmek satıyor. İstanbul'un bir çok ilçesinde de uzun zamandır 240 gramlık ekmek zaten 1,75 liraya satılıyordu, bir süre önce ise Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar başta olmak üzere ekmek fiyatı 2 liraya yükseltildi.