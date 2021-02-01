Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da enflasyon 17 ayın zirvesinde /01 Şubat 2021 13:17

İstanbul'da enflasyon 17 ayın zirvesinde

İstanbul'da perakende fiyatlar ocakta yıllık yüzde 15,05 artarak, 2019 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 15,05 arttı. 

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 17,75'e çıktı

Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakımda yüzde 9,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,79, ev eşyasında yüzde 2,36, konutta yüzde 1,23, gıdada yüzde 0,68, diğer harcamalarda yüzde 0,26 ve kültür eğitim ve eğlencede yüzde 0,02 arttı. 

YAKACAK VE ENERJİ GRUBUNDA ARTIŞ YÜZDE 4,3

Toptan fiyatlar ise ocakta bir önceki aya kıyasla yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,25, mensucat grubunda yüzde 1,42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,46 ve madenler grubunda yüzde 0,07 artış kaydetti.
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