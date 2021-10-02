Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da enflasyon son üç yılın zirvesinde /02 Ekim 2021 18:32

İstanbul'da enflasyon son üç yılın zirvesinde

Ticaret Odası'nın İstanbul Geçinme İndeksi'ne göre İstanbul enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 2,22, yıllık yüzde 19,77 arttı. Bu artış, son 3 yılın en yüksek rakamı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Eylül ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Geçinme İndeksi'ni açıkladı. Buna göre, İstanbul'un enflasyonhu bir önceki aya göre yüzde 2,22, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,90 oranında arttı.

İstanbul enflasyonu yıllık bazda son 3 yılın en yüksek enflasyonu olan yüzde 19,77'ye ulaştı. Böyle İstanbul enflasyonu, geçen ay yüzde 19,25 olarak açıklanan Türkiye geneli TÜFE oranını da aştı. Toptan eyşa fiyatları indeks ise yıllık bazda yüzde 28,72'ye tırmandı.

Eylül 2021'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Diğer Harcamalar'da yüzde 15,61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,07, Giyim Harcamalarında yüzde 3,71, Konut Harcamalarında yüzde 3,56, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,57, Gıda Harcamalarında yüzde 0,74 artış görülürken, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0,34, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde -0,02  azaldı.

Eylül 2021'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5,56, Madenler Grubunda yüzde 1,82, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,71, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,92, Mensucat Grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -3,39 azaldı.
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