İstanbul'da ESP ve SGDF'ye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik soruşturmasında bu sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.



Baskınlarda, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP üyeleri Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Emrah Topaloğlu, Zeynep Gerçek, İbrahim Gerçek, SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz, SGDF üyeleri Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan, Nazlı Yöyler, Yaren Tuncer, ETHA muhabiri Pınar Gayıp, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyesi Helin Yılmaz gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.