Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ESP ve SGDF'ye operasyon /07 Ekim 2020 10:53

İstanbul'da ESP ve SGDF'ye operasyon

İstanbul’da ESP ve SGDF’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik soruşturmasında bu sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.  
 
Baskınlarda, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP üyeleri Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Emrah Topaloğlu, Zeynep Gerçek, İbrahim Gerçek, SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz, SGDF üyeleri Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan, Nazlı Yöyler, Yaren Tuncer, ETHA muhabiri Pınar Gayıp, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyesi Helin Yılmaz gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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